Tenta una rapina con un coccio di bottiglia, fermato un 30enne in via Montevecchio

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza Centro hanno sottoposto a fermo indiziato di delitto un trentatreenne cittadino polacco poiché ritenuto gravemente indiziato di tentata rapina aggravata.

Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato sono intervenuti all’incrocio tra corso Vittorio Emanuele II e corso Castelfidardo dove una persona è stata vittima di una tentata rapina.



Ai poliziotti l’uomo ha raccontato di essere stato avvicinato alle spalle da un uomo che prima lo aveva avvinghiato al collo e poi gli aveva rivolto un oggetto appuntito intimandogli di consegnargli il portafoglio.



La vittima è riuscita a divincolarsi e a distanziarsi dopo aver notato che l’aggressore era armato di un coccio di bottiglia. Mentre quest’ultimo si allontanava, la persona aggredita ha contattato la polizia fornendo le descrizioni del presunto rapinatore.





Dopo una ventina di minuti una nuova chiamata è giunta alla centrale operativa. Un altro cittadino ha segnalato la presenza di una persona in via Montevecchio il quale si aggirava tra le auto in sosta sempre con in mano un coccio di bottiglia.



Sul posto è giunto un mezzo della volante con personale di polizia. L’uomo, un cittadino polacco, corrispondeva alle descrizioni fornite dalla vittima della tentata rapina avvenuta pochi minuti prima. Lo stesso lo ha riconosciuto come autore del gesto.