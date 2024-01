Chieri si prepara alla festa cittadina di San Giovanni Bosco

Domenica 28 gennaio si potrà partecipare ad una visita guidata gratuita nei luoghi più significativi della sua vita, che fanno parte del patrimonio storico-culturale della città di Chieri.

Il ritrovo è alle ore 15.00 davanti al Municipio (via Palazzo di Città, 10).

Il tour è a cura di Raffaella Campagna (Guida turistica del Piemonte).

Al mattino, alle ore 11, in Duomo è prevista la Santa Messa solenne presieduta da don Stefano Martoglio, Vicario del Rettor Maggiore dei Salesiani, a cui seguirà il tradizionale aperitivo offerto dalla famiglia salesiana alla cittadinanza nel salone dell’Istituto Santa Teresa.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Chieri, dall’Istituto Salesiano San Luigi e dall’Istituto Santa Teresa, con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino.

«Chieri ha avuto un ruolo fondamentale nella vita del più celebre Santo piemontese-spiega l’assessore alla Cultura Antonella Giordano - Don Bosco trascorse qui l’adolescenza e gli anni della formazione, dal 1831 al 1841, lavorando come garzone al Caffè Pianta e studiando al seminario di San Filippo Neri, che custodisce la “Stanza del Sogno”. Siamo lieti, nel giorno della Festa del fondatore dei Salesiani, in collaborazione con la rete delle istituzioni salesiane, di proporre anche quest’anno “Discovery Don Bosco”. L’obiettivo è far conoscere e valorizzare alcuni dei luoghi più importanti della presenza salesiana a Chieri»

L’iniziativa è gratuita. Per info e prenotazioni occorre inviare una mail a rafcampagna@yahoo.it o un messaggio whatsapp al numero 347/0882920