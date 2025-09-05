A Cumiana tempo di festa patronale, tra preghiere e solidarietà

Prosegue la rassegna cumianese settembrina con una ricca programmazione che dal 5 al 12 settembre animerà il paese celebrando il consueto appuntamento con la festa patronale e organizzando un concerto ‘che fa del bene’.

Tra street food, cerimonie religiose e fuochi d’artificio, la festa patronale anima Cumiana.

Si parte oggi, venerdì 5 settembre, alle 18 con l’apertura dello stand per lo street food e la serata di musica live by Cherol.

Domani alle 18 continueranno gli appuntamenti gastronomici e musicali con lo street food e live dj set al Parco Villa Venchi, in centro paese. Il momento dance si propone di incontrare i gusti di tutti e sarà infatti possibile ballare sulle note trap e reggaeton e delle hit anni ’80-’90-2000.

Il 7 settembre, alle 10,30, è prevista la messa della festa patronale nella parrocchia di Santa Maria della Motta. Nel pomeriggio, alle 16, lo spettacolo di magia per bambini e famiglie tenuto da Beppe Brondino e Madame Zorà al Parco Villa Venchi. La giornata si concluderà alle 18 con la processione della festa patronale sempre a Santa Maria della Motta.

L’8 sarà dedicato alla ‘Benedizione dei Bambini’, alle 16 in parrocchia. In serata, alle 22, lo spettacolo di fuochi artificiali illuminerà il campo sportivo parrocchiale.

Venerdì 12 ci sarà la seconda edizione del ‘Concerto in Cascina per donare un sogno’, in programma alle 21 a Cascina Felizia, in strada Piscina 34. L’orchestra, diretta dal maestro Alessandro Faccin, si esibirà sotto le stelle in un evento di beneficenza organizzato a favore dei bambini dell’ospedale Regina Margherita. L’intero ricavato sarà devoluto alla ‘Fondazione Ospedale Regina Margherita’, offrendo al pubblico l’occasione di vivere un’esperienza che unisce buona musica e solidarietà.