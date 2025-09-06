 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 06 settembre 2025, 07:03

Merende d’Artista: a settembre il gran finale con Matisse, Van Gogh e Picasso

Un viaggio alla scoperta dei grandi artisti del Novecento dedicato ai bambini e alle famiglie. Tutte le domeniche alle 11 del mattino

I pesci rossi di Matisse

Dopo il successo di giugno e luglio, tornano a settembre le Merende d’Artista, il format ideato dalla Fondazione TRG per avvicinare i bambini all’arte attraverso la magia del teatro. Tre appuntamenti domenicali – 7, 14 e 21 settembre alle ore 11 – nella sede della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani (corso Galileo Ferraris 266).

Teatro, arte e merenda

Protagonista sarà lo spettacolo interattivo “L’albero dei regali”, con Alice De Bacco, Claudio Dughera, Daniel Lascar e Isabella Locurcio. Un viaggio alla scoperta dei grandi artisti del Novecento in cui i bambini, dai 5 anni in su, non sono semplici spettatori ma diventano parte attiva della storia.

Ogni domenica mattina prenderanno vita sul palco i mondi immaginifici di un grande pittore:
7 settembre – Henri Matisse, I pesci rossi: avventura acquatica per piccoli pesciolini curiosi appena fuori da una finestra.
14 settembre – Vincent Van Gogh, La compagnia di Arles: nel crepuscolo provenzale, un gruppo di amici discute di un buffo pittore che vive nella casa gialla.
21 settembre – Pablo Picasso, Il Circo Multicolorforma: un’esplosione misteriosa travolge i colori del circo in cui lavora Paulo.

Al termine di ogni spettacolo, il pubblico sarà accolto da una merenda buffet offerta dalla Fondazione TRG, in collaborazione con Tapporosso – Centrale del Latte di Torino.

Informazioni

Biglietto 8 euro (spettacolo e merenda)
Fondazione TRG – Casa del Teatro Ragazzi e Giovani
Corso Galileo Ferraris 266, Torino
Tel. 3892064590
biglietteria@casateatroragazzi.it
www.casateatroragazzi.it

Daniele Angi

