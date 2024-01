Voucher scuola, Sacco (M5S): "Il centrodestra attacca l'opposizione invece di aiutare le famiglie piemontesi"

"Pare che l’Assessora Chiorino non abbia colto il tono ironico con cui ho espresso la mia denuncia sull’assurdità di utilizzare centinaia di euro di voucher scuola obbligatoriamente entro aprile. Comprensibile, visto che a rispondermi in aula non c’era Elena Chiorino, bensì il collega Marnati, Assessore all’Ambiente, che l’ha brillantemente sostituita", ha attaccato Sean Sacco, Consigliere regionale del M5S.

"Ciò che ho detto in Aula è piuttosto chiaro: le famiglie non spendono la maggior parte dei loro soldi in libri, abbonamenti ai mezzi pubblici e materiale scolastico tra gennaio e aprile, ma ad inizio anno scolastico, ovvero settembre e ottobre. È vero che bambini e bambine hanno sempre bisogno di penne e matite, ma vedo difficile che ne acquistino per centinaia di euro nell’arco di quei quattro mesi… Nel merito, non ho assolutamente criticato la misura, anzi. Ho semplicemente chiesto di prolungarla a fine settembre per aiutare maggiormente le famiglie in difficoltà. Che in Piemonte, come Chiorino dovrebbe sapere, non sono poche", prosegue Sacco.

"A ben vedere, solo l’acquisto di un abbonamento ai mezzi pubblici permetterebbe di utilizzare pienamente i voucher. Anche in questo caso, però, non credo che qualcuno acquisti l’abbonamento a gennaio, e tantomeno ad aprile. Se non per l’anno successivo, esattamente ciò che Chiorino cerca di evitare sostenendo che i voucher vanno spesi per l’anno scolastico in corso. Ho sollevato il tema in Consiglio regionale perché credevo si potesse lavorare con buon senso per tendere una mano alle famiglie. In questo come in molti altri casi il Centrodestra, il buon senso, non l’ha voluto mettere. Il Movimento 5 Stelle non ha chiesto la luna, ma una proroga di pochi mesi. Certo è più facile sparare a zero contro chi cerca di migliorare la vita dei piemontesi, piuttosto che mettersi a lavorare per migliorarla", conclude Sacco.