La Croce Bianca di Orbassano ottiene per il 22° anno consecutivo il Certificato Sistema Qualità

La Croce Bianca di Orbassano, pubblica assistenza Anpas, ottiene per il ventiduesimo anno consecutivo il Certificato Sistema Qualità Uni En Iso 9001:2015 che definisce i requisiti di un sistema di gestione per la qualità per una organizzazione.

La verifica periodica condotta dalla società Globe Srl di Torino, il 13 gennaio, ha certificato l’efficienza e l’efficacia del modello organizzativo e gestionale della Croce Bianca Orbassano.

Sono stati presi in esame i processi operativi, la trasparenza gestionale e amministrativa, la formazione dei volontari e dei dipendenti, la sicurezza, la soddisfazione del personale interno.

Il presidente della Croce Bianca Orbassano, Luigi Negroni: «Per la Croce Bianca Orbassano il percorso della qualità è un sistema ormai consolidato volto al miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza e alla soddisfazione dell’utenza. Ringraziamo il nostro consigliere e responsabile della Qualità, Marco Grechi che ha seguito la certificazione in tutti questi anni».

La Croce Bianca Orbassano può contare sull’impegno di 277 fra volontarie e volontari grazie ai quali annualmente svolge oltre12mila servizi. Si tratta di trasporti in emergenza-urgenza 118, servizi socio sanitari, assistenza a eventi e manifestazioni con una percorrenza di circa 327mila chilometri.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 81 associazioni di volontariato con 10 sezioni distaccate, 10.310 volontari (di cui 4.122 donne), 5.245 soci, 670 dipendenti, di cui 76 amministrativi che, con 436 autoambulanze, 230 automezzi per il trasporto disabili, 264 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 2 imbarcazioni, svolgono annualmente 570.082 servizi con una percorrenza complessiva di 18.784.626 chilometri.