Come scegliere la poltrona relax per la propria casa: in pelle, ecopelle o in tessuto?

Quando ci si trova sul punto di dover scegliere il modello degli arredi per la propria casa si hanno sempre mille dubbi. A queste perplessità non sfuggono nemmeno le poltrone relax che si presentano sul mercato con una vastità di materiali, colori e texture.

Nello scegliere la poltrona giusta bisogna tenere conto di alcuni fattori come budget a disposizione, gusti personali e funzionalità in base alle proprie esigenze. Saranno questi elementi, infatti, a stabilire se sarà meglio optare per un modello in pelle o in un altro materiale.

Le poltrone relax di Romana Poltrone, per esempio, sanno rispondere perfettamente a ogni bisogno, accontentando ogni tasca pur proponendo sempre pezzi di qualità. Vediamo quindi le caratteristiche principali delle poltrone relax in pelle, ecopelle o tessuto.

Poltrona relax in pelle: pro e contro

Unaha sicuramente una lunga durata. La pelle è infatti un rivestimentoche sa perdurare negli anni. C'è anche da dire che la pelle fa la sua bella figura se si è alla ricerca di un pezzo d'arredamento che sia, ma anche. Una poltrona in pelle saprà rendere unico qualsiasi ambiente, adattandosi sia allosia a uno stile più. Per di più, la pelle è un materiale, nonostante richieda però cura e attenzioni costanti e l'uso di prodotti delicati.

I costi di una poltrona in pelle sono spesso abbastanza elevati ed è bene tener conto del fatto che un acquisto del genere potrebbe essere da evitare in caso di animali domestici in casa che potrebbero rovinare il rivestimento con graffi e tagli.

Infine, la pelle ha la caratteristica di mantenersi calda in estate e fredda in inverno, per cui questo aspetto è da considerare anche se si potrebbe ovviare al problema utilizzando un copripoltrona.

Poltrona relax in ecopelle: pro e contro

Innanzitutto, lehanno prezzi non elevatie possono simulare la loro bellezza estetica. Sonoe abbastanza. A differenza della pelle vera, si tratta di un rivestimento di origine sintetica e non animale, in grado di rispondere bene a eventuali macchie d'acqua o altri liquidi, in quanto abbastanza

L'ecopelle è in genere meno resistente e tende a rovinarsi molto più in fretta fino a sbriciolarsi nel tempo se non curata nel modo giusto. Inoltre, non è particolarmente elegante. Si tratta infine di un materiale poco traspirante che necessita quindi di essere coperto da un copripoltrona in estate.

Poltrona relax in tessuto: pro e contro

Lehanno una grandetra i quali scegliere. Possono essere spesso, dando quindi la possibilità di lavare i rivestimenti quando necessario.

Inoltre, si tratta di sedute molto comode e confortevoli, e per di più adatte anche a chi ha un budget più contenuto.

Per poter avere una pulizia profonda del tessuto è necessario lavarlo in lavatrice, tuttavia è bene tenere a mente che dopo numerosi lavaggi il colore potrebbe iniziare a perdere la sua brillantezza.