Il Bitcoin ritorna sopra i 40.000 dollari nonostante i continui deflussi di BTC

Il 24 gennaio 2024, il Bitcoin ha fatto registrare una notevole ripresa, superando la soglia dei 40.000 dollari, nonostante il persistere di incertezze nel panorama cripto. Con un aumento di quasi l’1% nelle 24 ore precedenti, che gli hanno permesso di raggiungere i 40.143 dollari e una capitalizzazione di mercato di 786 miliardi di dollari.

La valuta digitale ha affrontato un periodo di fluttuazioni alimentato da flussi e riflussi negli Exchange Traded Fund (ETF) e, in particolare, da significativi deflussi dal Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Questa dinamica crea un contesto di incertezza in cui gli investitori sono alla ricerca di alternative più stabili e affidabili.

I deflussi di GBTC possono influenzare i prezzi

Secondo l'analista ETF di Bloomberg James Seyffart, GBTC ha registrato un totale di 3,96 miliardi di dollari in deflussi cumulativi in soli 8 giorni, mentre altri fondi hanno attratto 4,95 miliardi di dollari in afflussi nello stesso periodo.

Questa dinamica ha ridotto gli afflussi totali nel mercato spot di Bitcoin a soli 982,9 milioni di dollari. L'impatto di tali deflussi non può essere sottovalutato, poiché la disponibilità di Bitcoin sul mercato potrebbe aumentare, generando una pressione ribassista sui prezzi e contribuendo all'attuale clima di incertezza tra gli investitori, che si sono già messi alla ricerca delle migliori alternative.

La migliore alternativa al Bitcoin è un suo clone? Ecco cos’è Bitcoin Minetrix

Esplorare la migliore alternativa al Bitcoin potrebbe portare a considerare un suo clone? Questa è la domanda che sorge quando si discute di Bitcoin Minetrix. Con un approccio unico e innovativo, Bitcoin Minetrix sta emergendo come una possibile alternativa, offrendo un modello di mining denominato Stake to Mine che opera sulla blockchain di Ethereum.

Questo progetto mira a rendere il mining di Bitcoin accessibile a tutti, eliminando la necessità di costosi hardware e competenze specializzate. La sua criptovaluta, BTCMTX, offre un modo user-friendly per guadagnare Bitcoin in modo passivo, con una presale che ha attirato notevole interesse. Potrebbe Bitcoin Minetrix essere la chiave per aprire nuove opportunità nel mondo delle criptovalute?

BTCMTX sta vivendo una delle migliori prevendite dell'anno

Tuttavia, il tempo per partecipare alla prevendita sta rapidamente arrivando al termine, inoltre, la prossima fase della prevendita prevede un incremento del 10% nel prezzo dei token.

Questa strategia mira a incentivare gli early investor (coloro che decidono di investire in un progetto nelle sue prime fasi piuttosto che attendere il listing sul mercato aperto), contribuendo al successo del progetto.

Con un totale limitato di 4 miliardi di token, di cui il 42,5% è destinato alla prevendita, BTCMTX promette di democratizzare il mining di Bitcoin, offrendo un'opportunità accessibile a tutti. La sua crescente popolarità suggerisce che gli investitori stanno riconoscendo il potenziale di questa offerta, facendo di BTCMTX una delle storie più interessanti nel panorama delle criptovalute.

Conclusioni

l'approvazione degli ETF spot su Bitcoin

L'uscita significativa di fondi da Bitcoin Trust (GBTC) potrebbe essere un vantaggio per gli investitori di grandi dimensioni, ma potrebbe comportare rischi aggiuntivi per i partecipanti meno abbienti. In questo contesto, BTCMTX emerge come un'alternativa attraente. La sua prevendita fervente, con oltre 9,2 milioni di dollari raccolti, indica un crescente interesse.

Con un modello di mining innovativo e la promessa di rendimenti eccezionali, BTCMTX offre un'opportunità accessibile e intrigante per coloro che cercano alternative al Bitcoin tradizionale.