L'entusiasmo per gli ETF Spot riporta il Bitcoin in crescita

Il valore di Bitcoin è nuovamente aumentato, con una crescita del 5,35% che lo ha portato oltre i 43.000 dollari dopo il crollo a 40.000 dollari subito nel fine settimana

Il rally evidenzia il sentiment di mercato positivo nei confronti della criptovaluta che mantiene una tendenza rialzista.

La crescita sopra i 43.000 dollari riflette l’entusiasmo di trader e analisti per la possibile approvazione degli ETF Spot Bitcoin.

In generale è stato un anno positivo per il Bitcoin, in quanto l’asset ha registrato un guadagno di circa il 142% per tutto il 2023. Inoltre, il Bitcoin ha raddoppiato i rendimenti dell’oro, diventando un “bene rifugio” importante per i trader.

Tuttavia, sugli ETF Spot non è ancora stata detta l’ultima parola, in quanto la SEC ha deciso di temporeggiare sul verdetto, nonostante le richieste di asset manager importanti come Blackrock, ARK invest e 21Shares.

Con un comunicato del 5 dicembre, la SEC ha rimandato la decisione al 25 gennaio del 2024 e sebbene non ci siano certezze su un verdetto positivo, gli esperti ritengono che le pressioni fatte dagli asset manager, possano portare all’approvazione degli ETF Spot Bitcoin.

Per massimizzare i profitti, i trader stanno puntando anche sul BTCETF, il token nativo del progetto Bitcoin ETF, creato per seguire e celebrare gli ETF Spot.

VAI ALLA PRESALE DI BITCOIN ETF

Bitcoin ETF Token

Bitcoin ETF è una criptovaluta celebrativa, creata per capitalizzare sul sentiment positivo del Bitcoin e sulla crescita dell’asset dopo l’approvazione degli ETF Spot Bitcoin.

Si tratta di un token non legato all’ecosistema Bitcoin, in quanto basato sulla rete Ethereum. Inoltre, il BTCETF non ha alcuna utilità, a differenza di altri token derivati del BTC come Bitcoin Minetrix.

Tuttavia, i trader e gli analisti ritengono che Bitcoin ETF sia un progetto interessante, per via del suo particolare meccanismo di burning progressivo dei token, diviso per le seguenti milestone:

Bitcoin ETF raggiunge un volume di trading di 100 milioni di dollari

Gli ETF Spot Bitcoin negli Stati Uniti vengono approvati

Viene lanciato il primo ETF Spot su Bitcoin negli Stati Uniti

Gli ETF Spot Bitcoin raggiungono di 1 miliardo di dollari

Il Bitcoin supera un valore di 100.000 dollari

Il raggiungimento di ogni tappa prevede il burning del 5% dei token e l’abbassamento dell’1% della tassa sulle vendite che partirà dal 5%.

Con l’ultima milestone si arriverà al burning del 25% dell’offerta totale di 2.100.000.000 BTCETF e alla riduzione della tassa sulle vendite allo 0%.

Questa strategia è stata progettata per far crescere il BTCETF sul mercato, seguendo gli sviluppi del Bitcoin e degli ETF Spot. Inoltre, il team prevede che l’aumento del valore del BTC nel 2024, possa influenzare anche il BTCETF, così come le altre altcoin.

Chiaramente, il successo del progetto si basa unicamente su delle previsioni, quindi il BTCETF resta un token a rischio, sul quale gli analisti suggeriscono di investire con cautela.

La presale di Bitcoin ETF ha raccolto oltre 4,1 milioni di dollari, con il token BTCETF venduto a 0,0068 dollari. Acquistando il BTCETF in presale con ETH, USDT e carta di credito è possibile fare subito staking, in modo da ottenere ricompense passive calcolate in base alla partecipazione al pool di staking e all’APY, attualmente al 70%.

Per lo staking, le ricompense verranno erogate a un ritmo di 119 BTCETF token per blocco Ethereum e distribuite nell’arco di 5 anni.

Sul sito ufficiale è possibile acquistare i token anche tramite MATIC e BNB, ma in questo modo non sarà possibile fare staking in presale. Sulla pagina di Bitcoin ETF viene pubblicato un feed di notizie, molto utile per seguire i progressi del Bitcoin.

VAI ALLA PRESALE DI BITCOIN ETF