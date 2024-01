Doppio incidente sulla Tangenziale Sud: traffico in tilt all'ora di punta

Un doppio incidente manda in tilt il traffico sulla Tangenziale Sud di Torino, poco dopo le 16.30. Lunghe code in corso Allamano e in direzione Milano.

Il primo incidente è avvenuto tra l'interporto Sito e corso Allamano in direzione Milano. Due i veicoli coinvolti: uno di questi è fuoriuscito dalla carreggiata nei campi adiacenti. L'automobilista, ferito, è stato trasportato in codice verde a Rivoli. Forti ripercussioni sul traffico.

Il secondo è stato un incidente autonomo che ha visto un'auto uscire di strada in fase di immissione da corso Orbassano verso le tangenziali. La persona alla guida, ferita, è stata trasportata in codice verde all'ospedale San Luigi di Orbassano.