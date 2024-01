Orgoglio torinese: Roberto Miranti si aggiudica il Gelato D'Oro al SIGEP di Rimini

Il mondo del gelato e della pasticceria si accende di luce torinese con la recente vittoria di Roberto Miranti, che ha conquistato il prestigioso Gelato d'Oro nella selezione per pasticceri al SIGEP 2024.

L'annuncio della vittoria di Roberto Miranti al Gelato d'Oro ha scosso le fondamenta del mondo gastronomico torinese. La sua abilità e creatività nel campo della pasticceria si sono dimostrate ineguagliabili, e ora il maestro pasticcere torinese avrà l'opportunità di portare il suo talento in Europa, rappresentando l'Italia alla Gelato Europe Cup. Ma cosa ha reso così speciale il gelato di Miranti?

Il segreto di un capolavoro dolce

Maestria artigianale: Miranti è un artigiano del gelato, mettendo in pratica tecniche tradizionali con un tocco moderno che ha catturato l'attenzione degli esperti del settore.

Roberto Miranti, orgoglio torinese, sarà parte integrante del team Italia alla Gelato Europe Cup 2025. Questa competizione è una vetrina straordinaria per mettere in mostra il talento italiano nel campo della gelateria e della pasticceria. La città di Torino, già celebre per la sua cultura gastronomica, può ora vantare un ambasciatore che promuoverà l'eccellenza locale a livello internazionale.