Torino si unisce a Regno Unito e Giappone: nasce la joint venture Edgewing che costruirà nuovi velivoli per la Difesa (e l'ad sarà il figlio di Zoff)

Ancora un novità dal Paris Airshow in corso in questi giorni a Le Bourget. E' stata ufficialmente lanciata la nuova joint-venture Edgewing nell’ambito della cooperazione internazionale Global Combat Air Programme (GCAP) che unisce BAE Systems per il Regno Unito, Leonardo per l’Italia e Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. Ltd. per il Giappone.



Marco Zoff sarà il primo amministratore delegato

Edgewing sarà responsabile della progettazione e dello sviluppo del velivolo da combattimento di nuova generazione, mantenendo il ruolo di autorità progettuale per l’intero ciclo di vita del prodotto, la cui operatività è prevista oltre il 2070. L'entrata in servizio del programma è fissato per il 2035 e il primo amministratore delegato sarà Marco Zoff, figlio del grande Dino. Già Managing Director della Divisione Velivoli di Leonardo, Zoff porterà con sé una consolidata esperienza di leadership nella cooperazione aerospaziale internazionale e nell’innovazione tecnologica. “Siamo estremamente orgogliosi di lanciare Edgewing nel cuore del Global Combat Air Programme, unendo le competenze di Regno Unito, Italia e Giappone - dice Zoff -. Non ci limiteremo a sviluppare un sistema da combattimento di nuova generazione, ma vogliamo stabilire un nuovo standard globale in termini di partnership, innovazione e fiducia reciproca. Insieme supereremo i limiti attuali, promuoveremo agilità, rafforzeremo le supply chain delle singole nazioni e contribuiremo alla sicurezza e alla prosperità delle nuove generazioni.”



"Sono fiducioso che insieme potremo dar vita a un nuovo modello di cooperazione, capace di promuovere l’integrazione internazionale, la fiducia reciproca e un impegno condiviso verso il futuro”, ha aggiunto Masami Oka, Chief Executive del GCAP International Government Organisation.



La società avrà sedi operative e team congiunti in ciascuno dei Paesi partner, mentre la sede centrale sarà situata nel Regno Unito.