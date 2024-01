Gancia (Lega): "Via alla proposta di Legge per la Zona Extradoganale per la Val di Susa"

"Bene la proposta di legge depositata in Senato dalla Lega, con la prima firma del senatore Bergesio, che prevede l’istituzione di una Zona franca extradoganale montana, denominata ZFEM, per un periodo di venti anni, per lo sviluppo economico della Valle di Susa". Il commento è dell'onorevole Gianna Gancia , europarlamentare della Lega.

"Da mesi mi sono attivata e impegnata per ascoltare e raccogliere le esigenze e le richieste del territorio della Val Susa e dei suoi cittadini e oggi finalmente riusciamo a concretizzare - grazie anche al contributo del ministro per gli Affari Regionali, Roberto Calderoli - queste loro istanze attraverso questa proposta di legge in Parlamento".



"Ora avanti così per farla diventare una legge, perché la Val Susa ha assolutamente bisogno della Zona franca extradoganale montana, per esprimere tutte le sue potenzialità economiche con conseguenti ricadute positive per tutto il Piemonte. In Italia e in Europa per il bene dei nostri territori".