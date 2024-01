A Torino l'inaugurazione dell'anno Giudiziario: "Il governo ascolti i magistrati"

“Oggi è un giorno particolare, il Giorno della Memoria, che serve per ricordare l’immane tragedia dell’Olocausto e anche noi dobbiamo ricordare che la nostra Repubblica e’ fondata su una Costituzione che è stata una conquista del popolo italiano e, come tutte le conquiste, anche lo stato di diritto non può essere dato per scontato, va difeso da ogni suggestione autoritaria, come purtroppo sta scadendo nel mondo e anche all’interno della stessa Ue, ove l’indipendenza della magistratura dagli altri poteri, così come la libera informazione, e’ stata oggetto di provvedimenti diretti a limitarne la funzione di garanzia per tutte le persone”. Così il presidente della Corte d’Appello di Torino, Edoardo Barelli Innocenti, nella relazione all’inaugurazione dell’anno giudiziario, che si è tenuta questa mattina nell'aula magna della Cavallerizza, a Torino.

Perché questo ruolo di garanzia sia assicurato occorre però che "anche all’interno degli stati democratici la magistratura sia posta nelle condizioni di rendere un servizio giustizia efficiente ed efficace - ha proseguito - e se i magistrati hanno rivolto e rivolgono delle critiche verso governi di ogni colore politico lo hanno fatto e lo fanno solo per avere migliori strumenti di lavoro che per i magistrati sono le leggi approvate dal Parlamento e tutte le norme comunque dettate dalla politica”.