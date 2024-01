Giustizia, il procuratore di Torino: "Nonostante la strage di Brandizzo, irrisolti i problemi della procura di Ivrea"

“La scopertura reale di Ivrea è circa dell’85% rispetto al fabbisogno e nonostante gli sforzi del procuratore dei magistrati e dei pochi funzionari in servizio e’ la peggiore d’Italia sotto ogni parametro”. A denunciare le carenze degli uffici giudiziari della città eporediese e’ stato il procuratore di Torino, Sabrina Noce, che nel suo intervento all’inaugurazione dell’anno giudiziario ha osservato: “Dopo 10 anni in cui i nostri appelli non venivano neppure letti e presi in considerazione a causa della tragedia ferroviaria di Brandizzo Ivrea e salita agli onori delle cronache nazionali. Ne e’ seguito un apparente interessamento del ministero e ci siamo illusi che l’errore originario venisse riconosciuto e rimediato così come è successo in quel periodo col decreto ministeriale che ha rimediato l’analogo errore genetico del tribunale di Napoli nord. Non è stato così”.

Ricordando, poi, che “in quel periodo è stato convertito il cosiddetto decreto Caivano con il quale il legislatore, per accontentare l’opinione pubblica, commossa per l’uccisione di un’orsa, ha inserito l’aggravante speciale per l’abbattimento dell’orso marsicano rispetto a quello trentino”, il pg di Torino a proseguito “non è bastato invece il clamore suscitato dalla strage di cinque lavoratori sui binari di Brandizzo per spingere il ministero a risolvere il problema. In questa situazione kafkiana aderisco con convinzione alla proposta del presidente Barelli di ridurre per legge la circoscrizione di Ivrea, anche se forse, in un’ottica di economie di scala, il legislatore dovrebbe interrogarsi sull’opportunità di mantenere una struttura giudiziaria in una città non capoluogo di provincia con tutti i problemi che ne conseguono”.