Rivoli, titolare di un negozio denunciata per aver impiegato un lavoratore privo del permesso di soggiorno

Una donna di 50 anni, titolare di un negozio, è stata denuncia per "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e impiego di un lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno".

I Carabinieri di Rivoli, in collaborazione con il NAS, l’Ispettorato del Lavoro, personale del Nucleo Cinofili e del 1° RGT Piemonte, hanno eseguito un servizio cosiddetto ad "alto impatto", finalizzato al controllo di esercizi pubblici della zona.

In tutto, sono stati controllati quindici dipendenti di cui sei sprovvisti di qualsivoglia contratto di lavoro. Sono state elevate sanzioni amministrative per varie violazioni per un importo totale di 2.000 euro. Sono state inoltre controllate centoquindici persone, avventori dei locali.