Dea Molinette, Valle (PD): "Che fine ha fatto la gara per i lavori?"

"Il 14 novembre scorso l’assessore Icardi, rispondendo ad un mio Question Time, affermava che 'a inizio 2024 sarà bandita la gara per l’esecuzione dei lavori” del Dea delle Molinette, lavori che “presumibilmente potrebbero essere avviati entro giugno 2024'. L’anno è iniziato ma, per ora, non si hanno notizie di gare e di progetti". Lo denuncia Daniele Valle, Pd, vicepresidente Consiglio regionale del Piemonte.

"Parrebbe, invece, che il personale abbia ricevuto indicazione di sgomberare il Dea entro l’inizio di settembre. Se così fosse, il termine di giugno non verrebbe rispettato (peraltro, votandosi a giugno a chi viene in mente di far iniziare i lavori nel più importante Pronto Soccorso del Piemonte?). Non solo, ma ad oggi non si sa se il Pronto soccorso verrà collocato in un tendone nel parcheggio, oppure se sarà spostato al secondo piano (servito da un solo ascensore). Visto che si chiede agli operatori della nostra sanità, in particolare a chi lavora in emergenza-urgenza, di fare gli acrobati, l’idea del tendone è suggestiva per il richiamo circense, ma, visto che i lavori dovrebbero durare tre anni, si può davvero immaginare che una situazione logistica di questo tipo sia adeguata per un Dea che ha 80mila passaggi all’anno? Chiederà all’assessore Icardi di chiarire in IV Commissione quale è l’esatto cronoprogramma dei lavori del Dea delle Molinette, possibilmente con qualche certezza e non presumibilmente".