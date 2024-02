Giornata contro il bullismo: al Museo del Cinema le proiezioni Edward mani di forbice e Dumbo

In occasione della Giornata Nazionale contro il bullismo e il Cyberbullismo, il Museo Nazionale del Cinema propone il 7 febbraio al Cinema Massimo la rassegna “Al cinema contro il bullismo” che prevede due proiezioni per le scuole.

Al termine delle proiezioni sono previsti incontri di approfondimento con Andrea Villa , street artist e artista digitale torinese, Rosalba Morese , presidente dell’associazione Social for Inclusion e neuroscienziata, Vincenzo Auriemma , dottore di ricerca in sociologia presso l’Università degli studi di Salerno.

La giornata è a cura del Museo Nazionale del Cinema in collaborazione con Social for Inclusion, la Scuola Secondaria di I grado Dante Alighieri e il Liceo C. Colombo di Marigliano-NA, nell’ambito del progetto Passa la palla e con il contributo di Reale Mutua - Agenzia Antonelliana.