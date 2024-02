Sabato al Duomo di Torino i funerali di Vittorio Emanuele di Savoia

Smentite le informazioni che erano state diffuse ieri, subito dopo la notizia del decesso. "Le esequie di Sua Altezza Reale Vittorio Emanuele, Duca di Savoia e Principe di Napoli, in considerazione delle numerose richieste di partecipazione, saranno celebrate presso il Duomo di Torino alle ore 15 di sabato 10 Febbraio 2024". Lo comunica in una nota la Casa Savoia in cui si spiega che "l'accesso al Duomo per la Santa Messa esequiale sarà possibile soltanto con biglietto di invito".

"Dopo il rito funebre, Sua Altezza Reale il Principe Vittorio Emanuele sarà tumulato in forma strettamente privata nella Cripta Reale nella Basilica di Superga, luogo di sepoltura della tradizione sabauda".

La camera ardente, invece, sarà il giorno precedente a Venaria. "Nella giornata di venerdì 9 Febbraio, a partire dalle ore 12.30 e fino alle ore 21 - si legge ancora - quanti vorranno rendere l'estremo saluto a Sua Altezza Reale, potranno farlo presso la Chiesa di Sant'Uberto, all'interno del complesso della Reggia di Venaria Reale".