Appuntamento al cinema contro il bullismo: la proiezioni al Cinema Massimo

Le proiezioni saranno seguite da un incontro di approfondimento sul tema del bullismo con esperti a cura di Social for Inclusion ed in streaming sul territorio nazionale con il coinvolgimento delle scuole della rete Passa la Palla, in collaborazione con la Scuola Secondaria di I grado Dante Alighieri e il Liceo C. Colombo di Marigliano-NA.