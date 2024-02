Metropolitana Torino, al via il restyling delle scale mobili rotte. Ecco quando torneranno a funzionare

Da oggi a metà aprile dovrebbero tornare in funzione quasi tutte le scale mobili rotte della metropolitana di Torino. Al momento, su 142 impianti totali presenti sulla linea 1, sono 20 quelli inutilizzabili. Circa il 14% sono fuori uso da diverso tempo, a cui si sommano 5 ascensori - su 73 totali - ferme.

"Scale mobili devono funzionare"

Il cronoprogramma

Un invito che sembra essere stato raccolto. E Foglietta ha fornito anche un dettagliato cronoprogramma di interventi. Entro il 9 febbraio dovrebbero tornare a funzionare le scale mobili delle fermate Rivoli esterna nord, Nizza di accesso alla banchina direzione Fermi, Montegrappa al mezzanino direzione Bengasi, Dante esterna ovest. A seguire per il 16 febbraio verranno riattivate quelle alle stazioni Bernini di accesso alla banchina lato Bengasi, Rivoli di accesso alla banchina lato Bengasi, Vinzaglio di accesso alla banchina lato Fermi.

Entro il 29 febbraio saranno di nuovo operative quelle di XVIII Dicembre esterna est discesa e esterna ovest, così come Principi d'Acaja esterna sud. Per il 1° aprile torneranno a funzionare le scale mobili alla fermata Bengasi esterna ovest, Carducci esterna est discesa, Lingotto esterna ovest discesa, Massaua esterna sud. L'ultimo impianto ad essere riattivato, entro il 15 aprile, sarà quello di Marche per l'accesso alla banchina lato Fermi.