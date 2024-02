Settimo Torinese, denunciati i 9 ragazzi che hanno teso un nastro in strada di notte: hanno meno di 16 anni

Nove minorenni sono stati identificati e denunciati dai carabinieri di Settimo Torinese con un'indagine lampo per la storia del nastro teso in strada.

La sera di sabato 27 gennaio, il gruppo di amici si è reso protagonista di questa bravata che poteva avere conseguenze ben più gravi. Per identificarli, i carabinieri non hanno tralasciato alcuna pista: decisiva è stata la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza del Comune di Settimo, che hanno immortalato i giovani mentre tendevano il nastro di plastica in Via Leinì, bloccando di fatto la circolazione stradale.

L’attività investigativa ha permesso di accertare che i ragazzi, sempre nella stessa serata, in Via Milano avevano ostruito la strada con dei bancali di legno e in Via Schiapparelli con cinque cassonetti di plastica per la raccolta differenziata. Gli autori della bravata sono nove minori della zona, con un’età compresa tra i quindici e i sedici anni. Tutti sono stati denunciati per “Interruzione di pubblico servizio e blocco stradale”.

Nell’ambito dell’attività d’indagine, gli uomini dell’arma, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Torino, hanno eseguito una serie di perquisizione nelle abitazioni degli indagati al fine di capire se dietro al malsano gesto si celasse un disegno più articolato. In tale contesto si è tenuto anche l’arresto di un quarantottenne (padre di uno dei ragazzi) che è stato trovato in possesso di 33 dosi di cocaina per un totale di 50,9 grammi, 32 grammi di sostanza da taglio tipo mannite e 2 bilancini elettronici intrisi di droga. All’uomo è stato contestato il reato di “Detenzione ai fini di spaccio” e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Ivrea, è stato collocato agli arresti domiciliari.