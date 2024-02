Protesta degli agricoltori, anche Torino e provincia si sono messi in marcia: code questa mattina nella zona di Carmagnola

Trattori in movimento, per continuare la protesta degli agricoltori. Come nei giorni scorsi, soprattutto a livello europeo, non si placa l'onda della protesta da parte degli esponenti del settore primario. Ci arrivano segnalazioni di code e rallentamenti già di prima mattina: in particolare, si segnalava una lunga coda di trattori all'ingresso dell'autostrada a Carmagnola. Direzione: capoluogo.



Nel mirino, come è noto, norme e leggi che l'Europa ha deciso di imporre (anche se adesso qualche corda sembra essersi allentata) al mondo delle coltivazioni. Regole che non piacciono a un Paese come quello italiano, storicamente legato a questo tipo di attività e produzioni. E dunque non stupisce che anche il Piemonte, con Torino in prima fila, stia continuando a far sentire la propria voce.



Notizia in aggiornamento