Autostrada Torino-Bardonecchia: istituito un tavolo di monitoraggio

"Per andare incontro alle esigenze dei sindaci della Valle di Susa, che nei giorni scorsi avevano chiesto un incontro alla Sitaf, la società concessionaria dell’autostrada, si è deciso di istituire un tavolo di monitoraggio sulla A32, dove sono in corso importanti interventi di manutenzione e potenziamento che proseguiranno anche il prossimo anno ", ha dichiarato l’assessore alle Infrastrutture della Regione Piemonte Marco Gabusi .

Il tavolo di monitoraggio sarà costituito da Regione Piemonte, Sitaf, Città metropolitana di Torino, Comuni e Unioni Montane della Valle di Susa: " L’obiettivo - ha precisato l’assessore Gabusi - è monitorare i flussi di traffico in relazione ai cantieri aperti e favorire lo scambio tempestivo di informazioni con i Comuni e le Unioni Montane locali, soprattutto per quanto riguarda l’avanzamento dei lavori e le conseguenti modifiche alla viabilità. Sarà anche possibile gestire in anticipo situazioni che potrebbero causare disagi al traffico autostradale e, di riflesso, alla viabilità ordinaria ".

"La richiesta dei territori di introdurre la cabina di regia - ha concluso Gabusi - è stata accolta positivamente dal concessionario, anche in vista delle significative opere che interesseranno l’autostrada A32 da qui ai prossimi mesi e dell’apertura della seconda canna del traforo del Frejus, prevista in primavera. La Regione è impegnata nel portare avanti il confronto con le società concessionarie e con gli enti locali sulla situazione delle autostrade e dei cantieri in corso o programmati, sulla Torino-Bardonecchia ma anche per quanto riguarda l'autostrada Torino-Aosta e le arterie che collegano il Piemonte alla Liguria".