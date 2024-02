Valentina Mastroianni presenta "La storia di Cesare" alle Ogr Talks

La storia del piccolo Cesare, 5 anni, esce dai social - su Instagram è seguita da quasi 300.000 follower - e arriva alle OGR Torino. Valentina Mastroianni, mamma di “Cece”, sarà ospite il 13 febbraio alle ore 18.30 della nuova edizione di OGR Talks, la rassegna di incontri delle OGR Torino dedicata alla cultura contemporanea.



Pubblicato nel settembre 2023 “La storia di Cesare. Scegliere a occhi chiusi la felicità” è un libro intenso e travolgente, racconto della quotidianità del piccolo attraverso le parole della madre, l’autrice. Quando il piccolo Cece ha solo diciotto mesi viene scoperto il primo tumore, causato dalla neurofibromatosi di tipo 1 e inoperabile, che gli porterà via la vista e che avanzerà nel corso degli anni in più parti della testa mettendo tutta la famiglia più volte alla prova.



La comparsa della malattia del figlio, ultimo arrivato in casa, dopo i fratelli Alessandro e Teresa, getta i genitori nello sconforto. Valentina e suo marito Federico però, non si perdono d'animo e decidono di condividere la quotidianità del piccolo "Cece" sui social network con una pagina Instagram da subito molto seguita dove Valentina mostra le piccole e grandi conquiste del suo bambino in compagnia dell'inseparabile cane Joy. Un profilo che vuole essere un esempio e un aiuto per coloro che devono affrontare sfide simili.

La tenacia di Cesare, che affronta la malattia e il dolore senza mai lamentarsi, sarà la stessa della sua mamma Valentina, che inizierà a scrivere il suo primo libro durante i mesi più difficili per ritagliarsi un suo spazio e, soprattutto, per cercare di aiutare gli altri.



Appassionante, commovente e incredibilmente vera, “La storia di Cesare. Scegliere a occhi chiusi la felicità” è una meravigliosa storia di forza, resilienza, coraggio e, soprattutto, amore nelle sue forme più pure: quello di una madre per suo figlio, e di un bambino per la vita.

Per info: https://ogrtorino.it/events/valentina-mastroianni-ogr-talks