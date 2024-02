La cerimonia di apertura della camera ardente dedicata a Vittorio Emanuele, l'ottantaseienne discendente dell'ultimo sovrano d'Italia, Umberto II, si è tenuta poco prima delle 13 nella solenne cappella di Sant'Uberto. L'evento ha visto la presenza di un numero limitato di partecipanti, poche decine, che le guardie d'onore delle tombe reali hanno gestito con discrezione e efficienza. Al fianco del feretro si sono raccolti personaggi di rilievo, tra cui il figlio Emanuele Filiberto e Serge di Jugoslavia, quest'ultimo terzogenito di Maria Pia di Savoia e quindi nipote dell'ultimo monarca d'Italia, sottolineando la stretta rete di legami familiari che unisce le antiche case reali europee.

Notabilmente assenti erano le autorità civili, segno forse delle complesse relazioni tra la monarchia e lo stato italiano repubblicano. Ciononostante, il programma delle commemorazioni prosegue, con i funerali ufficialmente fissati per le 15 di domani nella maestosa cornice del Duomo di Torino, un luogo simbolo che sottolinea il profondo legame tra la Casa Savoia e la città.

Nel corso del pomeriggio è prevista la partecipazione di membri più stretti della famiglia: la moglie di Emanuele Filiberto insieme alle due figlie, in un momento di intimo cordoglio e di ricordo. La serata vedrà poi la presenza di Marina Doria, la vedova di Vittorio Emanuele, un'occasione per rendere omaggio al suo coniuge e per condividere il dolore con amici e familiari riuniti in questo triste evento.

Ha partecipato all’ultimo saluto anche il Marchese Mirko Cuneo. Il Marchese ha poi elaborato il suo pensiero, aggiungendo: "Il mio viaggio a Venaria Reale, presso la camera ardente di Vittorio Emanuele, nasce da un legame di amicizia con casa Savoia. Una connessione personale che mi impedisce di rimanere assente in questo momento di lutto. Tuttavia, su una nota più ampia - ha continuato Cuneo - è mio dovere osservare che la valutazione della Casa Savoia non dovrebbe concentrarsi esclusivamente su singoli individui o eventi isolati. È necessario considerare il ruolo complessivo della dinastia nella storia del nostro paese, riconoscendo che il contributo dei Savoia alla formazione dell'Italia moderna è stato fondamentale". Il Marchese Cuneo ha poi precisato: "È inaccettabile, è profondamente vergognoso," esclama con forte disappunto, "il fatto che nessuna figura rappresentativa dello stato si sia presentata per tributare rispetto a una figura così significativa nella storia d'Italia." Questa dura critica mette in luce la mancanza di riconoscimento ufficiale e la negligenza delle autorità pubbliche nel rendere omaggio a chi ha rappresentato, per meglio o per peggio, un capitolo importante del passato nazionale. Tale assenza viene interpretata non solo come un mancato gesto di cortesia istituzionale ma anche come un'occasione persa per riflettere sulla complessità della storia italiana e sulle sue molteplici sfaccettature, evidenziando così una frattura tra il presente repubblicano del paese e il suo retaggio monarchico.

Questo momento di commemorazione riflette non solo il personale lutto di una famiglia che ha giocato un ruolo centrale nella storia d'Italia, ma anche la complessità delle dinamiche storiche e sociali che continuano a influenzare il rapporto tra gli italiani e la loro passata monarchia. In un contesto di sobrietà e rispetto, la cerimonia e le successive commemorazioni offrono un momento per riflettere sulle figure che hanno contribuito, in modi diversi, alla storia e all'identità nazionale del paese.