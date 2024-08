Torinese disperso nel mare di Andora, proseguono le ricerche: al lavoro i sub e i robot con telecamera

Proseguono senza sosta da parte della Capitaneria di Porto le ricerche di Luigi Gino Nigro, l'uomo originario di Torino che risulta disperso al largo del mare di Andora da giovedì pomeriggio.



Il 59enne era partito sulla propria imbarcazione, un peschereccio di cinque metri dal porto di Imperia ed aveva raggiunto una zona nota agli appassionati per la pesca del tonno.

A dare l'allarme era stata la moglie che non riusciva più a mettersi in contatto con l'uomo. L'ultima chiamata di Nigro agli amici risale alla mattinata di giovedì.

La Guardia Costiera da ieri ininterrottamente sta continuando le ricerche con le motovedette in arrivo da Loano e Savona e con l'impiego di mezzi aerei partiti da Sarzana. Starebbero setacciando il tratto di mare tra Andora e Imperia con l'ausilio di mezzi nautici da Loano, Andora e Alassio.



Da questa mattina sta operando anche il Nucleo Sub della Capitaneria di Porto che sta utilizzando una strumentazione tecnica, un robot (rob) con telecamera che si muove telecomandata dal mezzo nautico e raggiunge gli 80-100 metri di profondità.



Le attività sono coordinate dalla Capitaneria di Porto di Genova. La Procura di Savona con il pubblico ministero Giovanni Battista Ferro sta coordinando le indagini.