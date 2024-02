Terzo giorno di proteste a Mirafiori: Fiom e Fismic alla porta 2: "No cassintegrati di professione". Operai da altre fabbriche

Terzo giorno di protesta, fuori dai cancelli di Mirariofi. Così si annuncia anche la giornata di oggi, in corso Tazzoli, all'esterno della storica porta 2, dove ormai da mercoledì gli operai di Stellantis - a ogni turno - manifestano in maniera spontanea per chiedere chiarezza sul futuro di Stellantis in Italia e in particolare sullo storico stabilimento torinese.