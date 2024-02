Ultime notizie criptovalute: chi ha guadagnato e chi ha perso di più in 7 giorni

Negli ultimi tempi, il mercato delle criptovalute ha continuato a mostrare la sua caratteristica distintiva: la volatilità. Alcuni asset hanno registrato significativi aumenti di valore, mentre altri hanno subito perdite notevoli.

Questo articolo esaminerà i vincitori e i perdenti dell’ultima settimana nel mondo delle criptovalute, offrendo una panoramica delle performance dei vari asset digitali e analizzando i fattori che potrebbero aver influenzato i loro movimenti di prezzo. Inoltre, scopriremo anche due prevendite in fase di lancio che stanno catturando l’attenzione degli investitori.

Chi ha guadagnato di più

Dymension DYM (+72% negli ultimi 7 giorni)

Dymension (DYM) è una criptovaluta progettata per fornire facilità d'uso ed economicità nelle transazioni crypto. Dymension ha registrato un notevole aumento del 72% nel suo valore durante gli ultimi 7 giorni. Questo significativo incremento ha attirato l'attenzione degli investitori nel settore delle criptovalute, rendendo Dymension uno dei principali performer della settimana.

Beam BEAM (+49% negli ultimi 7 giorni)

Beam (BEAM) è una criptovaluta focalizzata sul privacy coin, offrendo transazioni anonime e private attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate. Beam ha registrato un notevole aumento del 49% nel corso degli ultimi 7 giorni. Questo significativo incremento di valore ha suscitato l'interesse degli investitori nel mercato delle criptovalute, evidenziando Beam come uno dei principali vincitori della settimana.

Kaspa KAS (+38% negli ultimi 7 giorni)

Kaspa (KAS) è una criptovaluta che implementa il protocollo GHOSTDAG, consentendo una maggiore scalabilità e una maggiore efficienza nelle transazioni. Kaspa ha registrato un notevole aumento del 38% nel corso degli ultimi 7 giorni. Questo significativo incremento di valore ha reso Kaspa uno dei principali performer della settimana nel mercato delle criptovalute, attirando l'attenzione degli investitori.

Chi ha perso di più

Monero XMR (-26% negli ultimi 7 giorni)

Monero (XMR) è una criptovaluta incentrata sulla privacy, offrendo transazioni completamente anonime e irrintracciabili. Monero ha subito una significativa perdita del 26% nel suo valore durante gli ultimi 7 giorni. Questo calo sostanziale ha suscitato preoccupazioni tra gli investitori nel settore delle criptovalute, evidenziando Monero come uno dei principali perdenti della settimana.

Ronin RON (-14% negli ultimi 7 giorni)

Ronin (RON) è una criptovaluta progettata specificamente per l'industria dei giochi, offrendo una piattaforma decentralizzata per gli sviluppatori e i giocatori. Ronin ha registrato una perdita del 14% nel corso degli ultimi 7 giorni. Questo significativo calo nel valore di Ronin ha attirato l'attenzione degli investitori nel mercato delle criptovalute, rendendo RON uno dei principali perdenti della settimana.

Frax Share FXS (-14% negli ultimi 7 giorni)

Frax Share (FXS) è una criptovaluta che fa parte del Protocollo Frax, il primo sistema di stablecoin frazionario-algoritmico. FXS è il token di governance del protocollo e accumula commissioni, ricavi da seigniorage e valore eccedente del collaterale. Tuttavia, FXS ha subito una perdita del 14% nel corso degli ultimi 7 giorni. Questo significativo calo nel valore di Frax Share ha attirato l'attenzione degli investitori nel mercato delle criptovalute, rendendo FXS uno dei principali perdenti della settimana.

Le migliori prevendite del momento

Smog

$SMOG è una delle prevendite più promettenti al momento, offrendo un potenziale significativo agli investitori. Basato su una tokenomica solida, $SMOG si distingue per il suo lancio equo, uno spettacolare airdrop e una strategia di marketing aggressiva. Con una fornitura totale di 1,4 miliardi di token, $SMOG offre un'opportunità unica agli investitori di partecipare a un progetto innovativo con un potenziale di crescita significativo nel panorama delle criptovalute.

Meme Kombat

Meme Kombat rappresenta una delle migliori prevendite attuali, con oltre 8 milioni di dollari raccolti. Questo progetto unisce meme coin e giochi Play-to-Earn, offrendo un'esperienza coinvolgente attraverso un'arena virtuale. Gli utenti possono scommettere su battaglie tra personaggi meme come Pepe the Frog e Wojak, guadagnando token MK. Con elevati rendimenti dello staking e piani per l'espansione con nuove modalità di gioco e collezioni NFT, Meme Kombat si distingue come un'innovazione nel settore dei giochi basati su blockchain.

Bitcoin Minetrix

Bitcoin Minetrix è una delle migliori prevendite del momento, offrendo un'innovativa piattaforma di mining di criptovalute. Attraverso il modello "Stake-to-Mine", gli investitori possono fare staking dei loro token $BTCMTX per guadagnare crediti di mining nel cloud, democratizzando così il processo di mining di Bitcoin. Questa soluzione rende accessibile il mining a una vasta gamma di utenti, eliminando la necessità di hardware costoso e competenze tecniche avanzate.