Legge sul fine vita, Disabato (M5S): "Inaccettabile che il centrodestra diserti la Commissione"

"Quanto accaduto questa mattina in IV Commissione è inaccettabile. Il Centrodestra ha disertato la seduta convocata alle 9.30 per discutere sulla proposta di legge di iniziativa popolare per il suicidio medicalmente assistito. In particolare, questa mattina avremmo dovuto audire una rappresentanza di alcune associazioni", attacca Sarah Disabato, Capogruppo regionale del M5S.

"Il presidente, nello sgomento generale, ha dovuto chiudere la seduta per mancanza del numero legale a causa dell’assenza dei consiglieri di maggioranza e rimandare all'audizione successiva.

Se la Giunta Cirio intende affossare la proposta, deve dirlo chiaramente. Le persone che hanno sottoscritto il testo meritano rispetto, come lo merita chi oggi era presente in Commissione. Sarà anche iniziata la campagna elettorale, ma lavorare per i cittadini e le cittadine è un dovere", conclude Disabato.