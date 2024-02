Nova Coop a fianco dell'Istituto di Candiolo IRCCS contro il tumore al seno: raccolti 155 mila euro

"Come Candiolo dobbiamo continuare a supportare nel modo migliore la ricerca e stare appresso al malato - ha commentato la Presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Allegra Agnelli - Dobbiamo continuare a migliorare la ricerca a Candiolo e per questo abbiamo bisogno di fondi, l'iniziativa di Nova Coop è un importante successo perché ci dà nuova energia per andare avanti nella nostra sfida contro il cancro. Alcuni dei nostri ricercatori sono tornati dagli Stati Uniti per lavorare con noi e questo è bellissimo per noi e per l'Italia, quando riusciamo a far rientrare dei cervelli".