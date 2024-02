Giornate dell'orientamento 2024: Unito si presenta alla future matricole

Da mercoledì 14 a venerdì 16 febbraio presso il Campus Luigi Einaudi (Lungo Dora Siena 100/A, Torino) si svolgeranno le Giornate dell’Orientamento 2024, rivolte a studenti e studentesse delle classi IV e V delle scuole secondarie di secondo grado e a tutti coloro che intendono iscriversi all’Università di Torino.

Tre giorni di incontri in cui le future matricole avranno la possibilità di assistere alla presentazione dei corsi universitari, avere informazioni sulle modalità di accesso, sulla frequenza e sui requisiti di ammissione, oltre a conoscere le prospettive professionali e le opportunità offerte dall’Ateneo.

Nelle giornate verrà presentata tutta la nuova offerta formativa dell’Università di Torino: 167 corsi di Laurea suddivisi in 71 corsi di Laurea triennale, 9 corsi di Laurea a ciclo unico e 87 corsi di Laurea magistrale. L’evento si rivolge a chi vuole iscriversi ai corsi di studio di primo livello e a ciclo unico. Per i corsi di laurea magistrale sono previsti incontri Porte Aperte specifici. I corsi erogati interamente in inglese sono 20: Area and Global Studies for International cooperation, Artificial intelligence for Biomedicine and Healthcare, Biotechnological and Chemical Sciences in Diagnostics, Biotechnology for Neuroscience, Business Administration, Business and Management, Cellular and Molecular Biology, Cultural Heritage and Creativity for tourism and territorial Development, Economic Analysis and Policy, Economics, English and American Studies, European Legal Studies, Global law and transnational legal studies, Language technologies and digital humanities, Materials Science, Medicine and surgery, Molecular Biotechnology, Quantitative finance and insurance, Stochastics and data science ed Economics of innovation for sustainable development, un corso di studio interateneo con l’Université Côte d’Azur di nuova istituzione. Durante le giornate verrà inoltre presentato il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria della sede di Biella.

Studenti e studentesse potranno inoltre conoscere i percorsi internazionali offerti dall’Università di Torino: oltre ai 20 corsi di laurea erogati interamente in lingua inglese, 6 curricula di corsi erogati in inglese, 28 corsi di studio che permettono il conseguimento del doppio titolo con Università internazionali, programmi di mobilità per periodi di studio, tirocinio, ricerca tesi in Europa e negli altri continenti, contributi per la mobilità anche in base al reddito familiare.

Continua l’azione di Start@UniTO, il progetto dell’Università di Torino che offre agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado l’opportunità di sperimentare la didattica universitaria. Alla pagina start.unito.it una gamma di insegnamenti on line, gratuiti e aperti a tutti, che possono essere seguiti liberamente da chiunque, anche prima dell’iscrizione all’università. L’offerta formativa comprende numerose discipline di base previste nei piani di studio universitari, alcuni corsi di lingue straniere e una serie di insegnamenti interamente erogati in lingua inglese. Al termine delle lezioni on line, dopo aver superato un test finale, verrà rilasciata una certificazione di frequenza, che permetterà agli studenti e alle studentesse che si immatricolano presso UniTo nell’anno accademico 2024/25 di sostenere subito il relativo esame e acquisire così i relativi Crediti Formativi Universitari in anticipo rispetto al percorso standard. Anche quest’anno l’immatricolazione a tutti i corsi ad accesso libero (di primo livello e a ciclo unico) è subordinata al sostenimento obbligatorio del TARM (Test di Accertamento Requisiti Minimi), erogato attraverso il TOLC di CISIA.

Sulla piattaforma Orient@mente studenti e studentesse potranno inoltre trovare attività orientative e un’area in cui prepararsi gratuitamente, attraverso test con valutazione automatica, ai testi di ammissione e al TARM.

Per info: https://www.unito.it/didattica/orientamento/eventi-di-orientamento/giornate-di-orientamento