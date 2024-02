"aTUTTOCUORE": l’opera show di Claudia Baglioni in prima serata per San Valentino

"aTUTTOCUORE". L’opera show più spettacolare ed epica di Claudio Baglioni, protagonista anche a Torino lo scorso 25, 26 e 27 gennaio, andrà in onda su Rai1 questa sera, mercoledì 14 febbraio.

San Valentino, il giorno dedicato all’Amore e agli innamorati, verrà celebrato con il visionario ed emozionante progetto live che l’artista ha scelto per l’inizio del countdown del suo addio alle scene: tra mille giorni.

Firma la regia televisiva dell’evento di Rai1 Duccio Forzano. La direzione artistica e la regia teatrale sono di Giuliano Peparini. La produzione è affidata a FriendsTv.

In "aTUTTOCUORE" energia e passione si fondono per creare l’armonia perfetta tra musica, canto, danza, spazio, suono, performance, costumi, movimenti scenici, giochi di luce e immagini tridimensionali.

Il CUORE, primo strumento di ogni essere umano, percussione essenziale per la vita stessa di ciascuno di noi, è al centro di questa rappresentazione.

Uno spettacolo ambientato in un futuro a-temporale, con citazioni che partono dalla notte dei tempi per muovere fino a epoche futuribili. Ben 101 gli artisti sul palco per questo straordinario live: 21 polistrumentisti della band-orchestra diretta da Paolo Gianolio e 80 tra coristi, ballerini, performer, tra i quali 28 giovani artisti dell’Accademia Internazionale del Musical (alcuni al loro esordio in una produzione così importante) curati da Enrico Sortino, diretti dal maestro Francesco Di Nicola, con la direzione musicale di Tommaso Vittorini.

Sull’immenso spazio scenico 3D, le coreografie, 550 costumi originali, disegnati e realizzati appositamente per questo live, i ballerini ed i performer, movimenti scenici, le proiezioni, gli spazi e i tagli di luce creati dai 450 corpi illuminanti programmati dal light designer Ivan Pierri.

Significato nel tempo ed oltre il tempo. Il cuore vitale, palpitante e inarrestabile dei protagonisti di queste vertiginose salite e discese lungo l’immaginaria scala del tempo, batte per restituire un cuore ad un presente, il nostro, che sembra averlo smarrito. Un cuore che desidera ricordare che l’unico tempo reale e che vale davvero la pena di vivere è quello che ha la velocità, la cadenza e il ritmo del battito del nostro cuore: il solo orologio con l’ora esatta, il solo a cui dare retta.

Appuntamento questa sera, in prima serata Rai, per un tripudio di emozioni.