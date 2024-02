Dallo spazio ai pacchi da spostare, l'Intelligenza artificiale mostra il suo volto più sorridente [FOTO e VIDEO]

Ci sono robot umanoidi che sorridono (se tutto fila liscio), ma anche robottini più piccoli che interagiscono con le persone. E poi bracci meccanici in grado di spostare e selezionare gli oggetti, oppure strumenti che spostano carichi seguendo percorsi specifici in totale autonomia. E ancora nastri trasportatori, luci, segnali, meccanismi.

Il giro tra le corsie e gli stand degli espositori presenti all'edizione 2024 di A&T, la fiera dell'automazione ospitata all'Oval Lingotto fino a dopodomani, regalano sempre curiosità che vanno al di là del semplice business. Anche la diciottesima edizione non fa eccezione. Ma con una novità.

Si tratta degli spazi espositivi raccolti sotto le insegne della Casa dell'Intelligenza artificiale, dove 19 imprese - da sole o riunite in squadra - hanno il compito di spiegare concretamente come un concetto spesso nominato, ma raramente analizzato in concreto, come l'AI possa portare beneficio alle aziende.



Ed ecco che, tra le curiosità, si trovano motociclette che vengono analizzati da sensori speciali che, come provetti meccanici, sono in grado di individuare senza margine di errore eventuali anomalie. Oppure il rover che Thales Alenia Space utilizzerà per lo studio della superficie lunare, sfruttando le potenzialità degli algoritmi e dell'intelligenza che impara man mano che agisce. E poi c'è Felice, di nome e di fatto, il robot umanoide che veglia sulle attività lavorative ripetitive e le organizza in maniera flessibile, così da renderle il più "amichevoli" possibile.

Se ci riesce, sorride. A dimostrazione che esiste una faccia accattivante dell'AI, in mezzo a tanti timori e diffidenze.



Basta fare un giro all'Oval del Lingotto, per toccare con mano.