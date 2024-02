Mussolini a testa in giù e la scritta "Sei stato fin troppo moderato". Vandalizzati i manifesti di Ravello (FdI)

Vandalizzato un manifesto elettorale per le Regionali, affisso in corso Matteotti, dell'esponente di Fratelli d'Italia Roberto Ravello.



Sui cartelloni, dove è rappresentato il volto dell'ex assessore regionale all'Ambiente della giunta Cota, ignoti hanno infatti appeso degli adesivi con la scritta "Sei stato fin troppo moderato".



Sotto è rappresentato il corpo di Benito Mussolini, esposto a testa in giù il 28 aprile 1945 in piazzale Loreto a Milano.