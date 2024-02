Ruba in una casa e scappa dalla finestra con il bottino: placcato dai carabinieri nel cortile

Ieri, domenica 18 febbraio, i carabinieri di Ivrea sono intervenuti in un’abitazione a Rivarolo Canavese per un "topo d'appartamento" in azione, dopo una segnalazione di un cittadino al 112.

I Militari hanno colto sul fatto il ladro, che ha cercato di fuggire dalla finestra, bloccandolo nel cortile dell’abitazione e con in tasca il bottino consistente in diversi monili d’oro. Dal sopralluogo effettuato dai Carabinieri, è stato possibile ricostruire la dinamica del furto: il malfattore era infatti riuscito a entrare in casa rompendo una porta finestra.

L’uomo, un trentaseienne già noto alla Forze dell’Ordine, è stato arrestato per furto aggravato in abitazione e portato alla Casa Circondariale di Ivrea (TO) a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.