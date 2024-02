Sui sedili dell'auto noleggiata nascondevano 11 kg di hashish: fermati alla Crocetta

Nel pomeriggio di sabato 17 febbraio, alla Crocetta, i Carabinieri hanno arrestato due persone - un trentottenne e un quarantenne torinesi - per “produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope e detenzione abusiva di armi”.

I due uomini erano stati fermati per un controllo occasionale mentre si trovavano a bordo di un'auto noleggiata con una società di leasing; alla vista dei Carabinieri, i due hanno palesato un certo nervosismo che ha indotto i militari ad eseguire una verifica più approfondita. Il fiuto dei Carabinieri è stato vincente: all’interno dell’auto, sui sedili posteriori, sono stati trovati 11 kg di hashish, suddivisi in 100 panetti, contenuti in due borse di plastica da supermercato, e 1.070 euro in contanti, presumibilmente frutto dell’attività di spaccio della droga.

L’attività è proseguita con le perquisizioni domiciliari e, anche in questo caso, i Carabinieri hanno fatto centro: a casa del quarantenne, è stato trovato un altro chilo e duecento grammi di hashish, suddivisi in 12 panetti, e 15 munizioni di vario calibro. I due presunti spacciatori, arrestati in quanto gravemente indiziati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati accompagnati in carcere presso la Casa Circondariale “Lo Russo – Cutugno” di Torino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.