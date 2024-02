La Città Metropolitana assume 15 agenti faunistici venatori

La Città metropolitana di Torino da tempo è in difficoltà per la carenza di personale da destinare all'attuazione dei piani di contenimento per affrontare l'emergenza cinghiali, cosi come ai controlli sulla fauna selvatica, l'assetto forestale, la prevenzione antincendi boschivi o i recuperi ittici: ora si può finalmente procedere a 15 nuove assunzioni a tempo indeterminato, d'intesa con la Regione Piemonte.

È stato pubblicato infatti il bando per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 15 unità di personale con profilo professionale di Agente di Polizia Locale - Agenti Nucleo Operativo di Polizia Faunistica.

Per partecipare è necessario possedere il diploma e inviare la domanda entro le ore 12 del 21 marzo 2024

"Gli agenti di Polizia Faunistica svolgono attività importantissime per il vasto territorio metropolitano" commenta il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, soddisfatto per questa possibilità di implementare compiti professionali troppo a lungo in sofferenza; dai controlli sulla fauna selvatica a quelli sulla raccolta di funghi e minerali, assetto forestale, patrimonio escursionistico, sicurezza degli sport montani, tutela patrimonio naturale ed assetto ambientale, incendi boschivi, recuperi ittici e controllo ed intervento sugli esemplari di fauna selvatica oggetto di piani di contenimento".

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, a pena di esclusione, unicamente in via telematica tramite il portale unico di reclutamento InPA della Funzione Pubblica di cui all’indirizzo www.inpa.gov.it.