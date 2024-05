Moncalieri, scoperta a rubare in un negozio: scattano le manette per una 30enne

Voleva fare acquisti 'gratis', uscendo senza pagare, il gestore del negozio se ne era accorto, rimediando però un pugno in faccia quando aveva provato a fermarla. La sua fuga, però, è durata molto poco, perché i carabinieri di Moncalieri l'hanno rintracciata e arrestata poco dopo.

Il tentato furto in corso Roma

Le manette sono scattate per una 30enne che aveva tentato di rubare vestiti da un negozio di sport in corso Roma. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, la donna avrebbe preso della merce per un valore di alcune centinaia di euro, provando ad uscire senza pagare quanto dovuto.

Fermata e arrestata poco dopo

L'immediata chiamata al 112 ha permesso ad una pattuglia dei carabinieri che transitava in zona di intercettarla e bloccarla: la trentenne ha provato ad opporre resistenza, per questo sono scattate le manette.