Grosso incendio boschivo al confine tra Biellese e Torinese: notte di lavoro per vigili del fuoco e Aib [FOTO E VIDEO]

Fiamme in alta Valle Elvo, in prossimità dell'Alpe Cavanna, nel territorio di Donato, al confine tra la provincia di Biella e di Torino. L'allarme è stato lanciato nel tardo pomeriggio di ieri, 19 febbraio.

Le opere di spegnimento sono durate tutta la notte ma il fronte dell'incendio è ancora molto vasto. Sul posto stanno operando 4 squadre dei Vigili del Fuoco di Biella e volontari di Cossato, il DOS (Direttore Operazioni Spegnimento) proveniente da Torino e l'UCL (Unità Comando Locale).





Nel comune di Andrate, in provincia di Torino, è stata montata una vasca d'acqua per i mezzi aerei. In azione anche gli AIB.

Le operazioni di spegnimento del rogo sono al momento affidate ad AIB e Vigili del Fuoco, giunti velocemente sul posto. Si ignora, al momento, quanto sia esteso il fronte dell'incendio ma sarebbero diversi gli ettari di bosco andati in fiamme.