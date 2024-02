Dopo anni di stop, riaprono il ristorante della Stazione Sassi e il bar a Superga

Dopo anni di chiusura, riaprono il ristorante della Stazione Sassi e il bar in cima alla Tramvia di Superga. Oggi l'Amministratore Delegato di Gtt Serena Lancione, accompagnata dall'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, ha sottoscritto un accordo con SLURP - esperti di ristorazione già noti per i tram ristorante - per riattivare il locale in piazza Modena 6 e quello al capolinea della cremagliera.