Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT, Lega e FdI litigano sulle nomine

Il Carroccio spinge per Carlo Picco, mentre Fratelli per Antonello Monti

Lega e Fratelli d’Italia in Regione non trovano l’accordo sulle nomine in Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT e fanno slittare, anche se solo di alcune ore, l’approvazione sulla legge delle case popolari.

I nomi

La seduta di questa mattina avrebbe dovuto iniziare alle 10.30 ma, per ben due volte, gli esponenti di FdI e Forza Italia hanno fatto mancare il numero legale, nonostante fossero presenti a Palazzo Lascaris. L’avvio della discussione è stato rinviato così di un paio di ore, alle 12.30. Il braccio di ferro si gioca in particolare su Compagnia di San Paolo. La Lega vorrebbe infatti confermare il dottor Carlo Picco, già “ridimensionato” dopo la nomina al suo posto a capo di Azienda Zero di Adriano Leli.

Fratelli d’Italia spinge invece per Antonello Monti, sostenuto dal Presidente della Fondazione CRT Fabrizio Palenzona e dal Ministro della Difesa Guido Crosetto. Forza Italia non si sbilancia, ma ha contribuito con FdI a fare mancare il numero legale. Per Fondazione Crt la Regione deve indicare due terne composte da due nomi indicati dalla maggioranza e uno di minoranza.

Il voto sulle nomine in Consiglio Regionale è stato così posticipato alla prossima settimana, anche se il tempo stringe: per Compagnia di San Paolo l’indicazione deve arrivare a breve. Ieri intanto il sindaco Stefano Lo Russo ha designato per il Comune l’ex Rettore del Politecnico Marco Gilli e Mariagrazia Pellerino.