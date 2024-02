Al Campus Einaudi si parla di dolore vulvare tra arte, scienza e resistenza

Venerdì 23 febbraio, al Campus Luigi Einaudi (Lungo Dora Siena 100 A, Torino), dalle ore 10 avrà luogo l'evento artistico-scientifico “Il Dolore Vulvare – Arte, Scienza, Resistenza”, che inaugurerà un’esposizione dedicata all’invisibilità delle patologie pelvico-vulvari. L’inaugurazione sarà accompagnata da laboratori e due tavole rotonde trasmesse in diretta streaming.

L’evento di studio e informazione è finanziato dal bando di public engagement del Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino con il patrocinio della Commissione Regionale Pari Opportunità della Regione Piemonte.

Il percorso espositivo, allestito nella main hall del Cle, restituisce i risultati della ricerca qualitativa “La Stoffa del Dolore”, attraverso una collezione multi-sensoriale di oggetti simbolici co-prodotti negli incontri etnografici condotti dall’antropologa Federica Manfredi. A questo percorso si affiancano il progetto espositivo interattivo “Sediamoci con la Vulvodinia” di Sofia Rampanelli e un’opera in ceramica dell’artigiana Lucia Bessone, il quale costituisce un prodotto di ethnography-based art sviluppato nel corso dell’indagine antropologica di Manfredi. La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 9 Marzo con possibilità di visite guidate.

La referente scientifica del progetto è la Prof.ssa Raffaella Ferrero Camoletto, affiancata dalla ricercatrice Federica Manfredi nella progettazione e nel coordinamento scientifico.

In contemporanea alla mostra sono state organizzate alcune tavole rotonde in Sala lauree blu (dalle ore 10.30 alle 12.30 sui “saperi istituzionalizzati” e dalle 14.30 alle 16 sui “saperi incorporati”) con la partecipazione di ricercatrici di UniTo, le associazioni pazienti Comitato Vulvodinia e Neuropatia del Pudendo, Cistite.Info e La voce di una è la voce di tutte, e professionisti della salute del Ce.Mu.S.S., Nuovo Centro Clinico e Centro Salute Pelvi. Alle ore 14 ci sarà, invece, la proiezione del cortometraggio Our Body Burns di Angela Tullio Cataldo e dalle 16.30 i workshop partecipativi per decostruire quanto (poco) si conosce sulla salute vulvare.

Le attività sono gratuite e con possibilità di prenotazione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-dolore-vulvare-arte-scienza-resistenza-786584895597. Per ulteriori informazioni visita il blog dedicato all’evento e costruito dalle studentesse che hanno collaborato con Angela Zottola e Alessia Toldo all’organizzazione: https://dolorevulvareasr.blogspot.com.