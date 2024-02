Laborability: il magazine che racconta il mondo del lavoro con un linguaggio semplice e comprensibile

Laborability (www.laborability.com), costituisce un prestigioso punto di riferimento per aziende e professionisti che desiderano scoprire informazioni, spunti e consigli che riguardano il mondo del lavoro. Il magazine digitale italiano, infatti, offre contenuti interessanti su tantissimi argomenti, che spaziano dalla pensione allo stipendio, redatti da un team di esperti in modo semplice e facilmente comprensibile.

Fondato sui valori di utilità, rispetto, trasparenza, dignità ed inclusione, laborability nasce grazie all’esperienza di WI LEGAL, uno dei più influenti studi legali giuslavoristici attivi in Italia. Da un lato, mira a offrire assistenza ai lavoratori, facilitando la comprensione dei loro diritti e l'accesso ai vari bonus e incentivi di cui possono beneficiare. Dall'altro, agisce come partner di fiducia per le imprese, proponendo soluzioni tecnologiche all'avanguardia per promuovere il benessere dei dipendenti e ottimizzare le relazioni lavorative.

I contenuti disponibili sulla piattaforma digitale sono concepiti per permettere a chi lavora di comprendere al meglio i propri diritti e doveri. Scritti da professionisti, sono raccontati tramite un linguaggio immediato, semplice e chiaro. Non c’è dunque da stupirsi se la piattaforma digitale, oggi, conti più di 500.000 lettori mensili.

Il portale, del resto, può fare affidamento su un team di professionisti, formato da analisti e ricercatori che studiano i comportamenti degli utenti. Attraverso l'elaborazione di dati e insight, sono in grado di riconoscere le questioni più stimolanti e significative per il pubblico, guidando la redazione nella diffusione di notizie, idee, suggerimenti e dati attinenti all'ambiente lavorativo.

Laborability desidera parlare direttamente ai professionisti e alle imprese, mettendo insieme persone e storie di lavoro. Il media si rivolge a due tipologie di pubblico: le People e le Company. Le People non sono nient’altro che i lettori che desiderano approfondire un particolare tema riguardante il mondo del lavoro, ottenere risposte rapide ai propri dubbi o conoscere tutte le informazioni che riguardano incentivi e bonus.

Quanto alle Company, invece, sono le figure più importanti all’interno dell’azienda, dai CEO agli HR manager. Sono tutti coloro che puntano a conoscere le più recenti novità del settore, così da migliorare le relazioni con collaboratori e dipendenti.

La piattaforma digitale va oltre la semplice divulgazione di idee, consigli e informazioni, impegnandosi concretamente nel sostegno della propria community. Gli utenti iscritti, infatti, hanno diritto a una serie di vantaggi su beni e servizi, agevolazioni su pratiche burocratiche, consulenze a titolo gratuito e non solo.

Alle aziende, invece, sono dedicati prodotti tecnologici e innovativi, sempre progettati con l’obiettivo di migliorare l’employer engagement e il benessere dei dipendenti. Senza scordare, infine, gli eventi organizzati (sia online che in presenza), essenziali per conoscere le ultime news del settore.

Laborability, dunque, rappresenta una risorsa preziosa per tutti coloro che desiderano comprendere, in modo semplice e immediato, le complesse dinamiche che caratterizzano il moderno mondo del lavoro. Potendo contare su informazioni accurate e strumenti ad hoc, permette agli utenti di affrontare qualunque sfida quotidiana e pianificare il futuro con sicurezza.