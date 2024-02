Da Off Topic, il dj set di Nicky Siano per la prima volta a Torino

Sabato 17 febbraio alle 11.30, il Brunch di OFF TOPIC presenta una nuova collaborazione nata tra OFF TOPIC e SEEYOUSOUND con un talk di presentazione del festival - l’unico in Italia interamente dedicato al cinema a tematica musicale che in andrà in scena dal 23 febbraio al 3 marzo - a cui seguirà il dj set a cura di Alessandro Battaglini aka sgt.chill, vicedirettore di Seeyousound.

L’incontro sarà anche l’occasione per annunciare l’arrivo, venerdì 1 marzo alle ore 23 del dj set di Nicky Siano nella sala CUBO di OFF TOPIC in programma per l’after party del film Love Is The Message.

Per la prima volta a Torino Seeyousound presenta Nicky Siano, uno dei pionieri della cultura dance degli anni '70 nonché eroe dello Studio 54.⁣ Fondatore dell'iconico locale The Gallery di New York, per poi diventare il primo resident dj dello Studio 54 nel ‘77 - la mitica discoteca di Manhattan e rifugio di icone del calibro di Andy Warhol, Grace Jones, Diana Ross e gli Chic - Nicky Siano è anche riconosciuto come uno dei pionieri del turntablism, l’arte di “miscelare” i dischi.⁣

Venerdì 1 marzo, dopo la proiezione del film Love Is The Message (biglietti in vendita al LINK) in programma alle 18:00 al Cinema Massimo, di cui Siano è protagonista, Seeyousound e OFF TOPIC propongono alle ore 23, in sala CUBO nell’hub culturale della città, un vero e proprio appuntamento con la storia che vede ai piatti Nicky Siano.

Parlare di Nicky Siano significa ripercorrere la storia della dance culture dalle sue origini nella New York anni ‘70 fino ai giorni nostri. A soli 16 anni Siano è già tra le figure centrali del Loft, il club fondato da David Mancuso nel 1970 - primo vero club di culto che segnò l’epoca della disco music degli albori - contribuendo a definire un nuovo modo di vivere la notte e il ballo.

Nel 1973 fonda The Gallery, un altro locale iconico di quegli anni, per poi diventare il primo resident dj dello Studio 54 nel ‘77, la mitica discoteca di Manhattan, rifugio di icone del calibro di Andy Warhol, Grace Jones, Diana Ross e gli Chic. Siano è anche riconosciuto come uno dei pionieri del turntablism . Il New York Magazine lo ha inserito nella lista delle “100 persone che hanno cambiato il volto di New York”.

Ad accompagnare Nicky Siano in consolle ci saranno Teo Lentini, dj produttore da oltre 30 anni di musica house ed elettronica, e Lele Sacchi, dal 1995 riconosciuto come una delle icone della scena musicale elettronica, house e alternativa italiana.

Per info: www.seeyousound.org.