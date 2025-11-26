“Panoramica. Visioni (d’)Insieme”: un ciclo di appuntamenti per raccontare la memoria femminile

La Federazione Láadan presenta “Panoramica. Visioni (d’)Insieme”, un progetto che propone un dialogo tra il patrimonio culturale, sociale e politico delle donne del passato e le voci contemporanee, con uno sguardo femminista. L’iniziativa si articola in due momenti principali: un workshop e un cineforum, dedicati all’approfondimento della produzione culturale contemporanea delle donne.

Il tema per il 2025 è “la memoria di sé”, con un focus sulla memoria relazionale e amorosa, sull’intreccio tra memoria personale e memoria collettiva e sulla pratica dell’auto-racconto come forma di elaborazione e condivisione.

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 1 dicembre 2025 alle 17.30 presso la sede della Circoscrizione 1. Verrà proiettato il film “Frammenti di un percorso amoroso” della regista Chloé Barreau, seguito da un dialogo con la stessa regista e Chiara Bertone, sociologa dell’Università del Piemonte Orientale. L’incontro sarà introdotto e moderato da Sara Staffieri della Federazione Láadan e vedrà anche i saluti di Ilaria Gritti della Circoscrizione 1.

L’iniziativa offre un’occasione di riflessione sulle esperienze delle donne di ieri e di oggi, con l’obiettivo di valorizzare le narrazioni femminili e promuovere uno scambio critico e creativo tra memoria, cultura e società.