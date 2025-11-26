Jason Biggs mostra il passaporto italiano: “Usato la prima volta per venire a Torino”



“Per la prima volta ho usato il mio passaporto italiano per venire qui a Torino” così Jason Biggs durante la conferenza stampa che ieri mattina ha dovuto rimandare per un malore da cui si è ripreso solo ore dopo.

“Ho passato la giornata a letto, anche mia moglie” ci ride su adesso l’attore che al Torino Film Festival ha presentato la sua opera prima come regista “Untitle Home Invasion Romance”. “A parte questo, quello che ho visto di Torino è meraviglioso. Sono stato nel nord d’Italia ma solo in Tirolo, Venezia, Como. Ma Torino è una città incredibile, le persone sono incredibili. La mia famiglia è siciliana, sono molto fiero e sono felice di fare la première del mio primo film qui al Festival Torino”.

Originario di Modica, da parte di madre, ha vissuto sempre negli Stati Uniti. “Sono cresciuto in New Jersey in mezzo a tanti italiani, abbiamo molte tradizioni tipiche. Domani verrano i miei genitori per il Ringraziamento”.

Il film che ha diretto è una commedia nera che si ispira al lavoro dei fratelli Coen: “Quello che mi piaceva è che non era una semplice commedia e una storia di vendetta - spiega l’attore -. Era strana e inaspettata a volte. Sono quei film che guardo di più. Il tono da dare è stata la cosa più difficile. La mia ispirazione sono stati i fratelli Coen, avevo loro come riferimento. Volevo farlo il più vicino possibile a un loro film”