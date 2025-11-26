Alberto Cipolla doppia data live a Casa Fools

Alberto Cipolla presenta dal vivo Love, Death and Noise - il suo terzo lavoro in studio, in una doppia data: venerdì 28 e sabato 29 novembre a Casa Fools.

Concepito durante il primo lockdown da COVID-19, e pubblicato quest’anno agiugno, il disco prende forma negli anni intorno al concept dichiarato già nel titolo: l’amore e la morte, e poi il “rumore” inteso come il flusso di pensieri ed emozioni che come esseri umani proviamo quando messi faccia a faccia con queste due forze gigantesche.

La playlist è stata pensata in maniera singolare, e la spiega Alberto Cipolla: "In un’era storica in cui l’esperienza di ascolto è prevalentemente in modalità “shuffle” o di singoli brani all’interno di playlist, Love, Death and Noise svela la sua coerenza interna se ascoltato da capo a fondo: come avesse una sorta di lato A e lato B, il disco è chiaramente diviso in due parti: una più “dark”, intima, cupa, ispirata alla tradizione neoclassica e folk con prevalenza di pianoforte e archi e una forma-canzone più libera; e una più “light”, con ispirazioni elettroniche e “indie”, un mood più energico e aperto, scrittura e produzione più vicine a struttura e sonorità pop. A partire dalla traccia centrale, A Dream Of Summer, i brani diventano via via sempre più luminosi e ripropongono, specularmente, tematiche, ispirazioni, temi e frasi musicali viste sotto una luce diversa. È un disco che in tutti questi anni di lavoro ha spesso cambiato pelle, è stato lavorato e ritoccato più volte, e oggi finalmente ha esattamente la forma e il suono che avrei voluto avesse."