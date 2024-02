Tragedia di Firenze, Cna Piemonte scende in campo: "Subito una legge per l'accesso alla professione edilizia"

Una legge che faccia da "filtro" per chi vuole accedere alla professione edilizia. E' la proposta che arriva da Cna Piemonte, a pochi giorni dalla tragedia che a Firenze è costata la vita a 5 operai, impegnati nel cantiere per la costruzione di un supermercato Esselunga.

"Dopo la tragedia di Firenze non è più rinviabile una legge per l’accesso alla professione nell’edilizia. Gli interventi introdotti fino ad oggi (vedi SOA) non danno risposte concrete al tema dell’improvvisazione. L’unica scelta da compiere è stabilire una formazione obbligatoria necessaria ai soggetti che intendono aprire un’attività nel campo edile - si legge nella nota ufficiale dell'associazione di categoria -. Probabilmente l’edilizia è rimasto l’unico settore in cui è possibile avviare un’azienda edile semplicemente attraverso l’iscrizione in Camera di Commercio. La sicurezza richiede la massima attenzione e passa inevitabilmente dalla formazione dei soggetti coinvolti".