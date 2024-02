Una rotatoria al servizio dell’area logistica di San Benigno

Fra i primi appuntamenti del 2024 di “Viabilità, Comuni in linea”, che il Vicesindaco della Città metropolitana di Torino Jacopo Suppo dedica ai Sindaci per parlare delle esigenze e delle criticità delle strade provinciali, lunedì 19 febbraio si è tenuto l’incontro con Alberto Graffino, primo cittadino di San Benigno Canavese, accompagnato dal vicesindaco Michele Cavapozzi.

Il focus dell’incontro è stata la Provinciale 87, attorno alla quale si sviluppa la principale area industriale di San Benigno. In tale zona è in previsione l'ampliamento della Società di logistica attualmente presente, ampliamento che sarà attuabile tramite realizzazione di rotatoria per garantire il migliore e sicuro accesso alla nuova area.

Il progetto è in corso di esame da parte della Direzione Viabilità per la relativa autorizzazione.

Il sindaco Graffino ha anche riproposto il tema della realizzazione della Circonvallazione di San Benigno, ritenuta essenziale per la gestione del traffico veicolare che grava sul territorio comunale .